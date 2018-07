Paris (AFP) In der Erpressungsaffäre in der französischen Fußballnationalmannschaft hat das Opfer Mathieu Valbuena Vorwürfe gegen seinen verdächtigen Teamkollegen Karim Benzema erhoben. Benzema habe ihn "indirekt" aufgefordert, Geld an die Erpresser zu zahlen, die ihn wegen eines Sexvideos unter Druck setzten, sagte Valbuena in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der französischen Zeitung "Le Monde". Auf die Frage des Journalisten, ob Benzema ihn einfach aufgefordert habe, die Erpresser zu treffen, ohne wirklich Druck auf ihn auszuüben, sagte Valbuena: "Auffordern bedeutet: 'Du wirst bezahlen müssen'. Indirekt."

