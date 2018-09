Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt reist mit großen Personalproblemen zum Rhein-Main-Derby: Die Hessen müssen in der Partie am Samstag beim FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/Sky) nun auch auf Marc Stendera verzichten. Der defensive Mittelfeldspieler, der in den vergangenen Wochen einer der stärksten Frankfurter war, plagt sich mit einer Adduktorenverletzung. "Marc ist ein sehr wichtiger Spieler, er wird uns gegen Mainz natürlich fehlen", sagte Eintracht-Coach Armin Veh am Freitag über den 20-Jährigen.

Zudem bangt der Tabellenzwölfte um die Einsätze der Abwehrspieler Carlos Zambrano (Erkältung) und Makoto Hasebe (Verdacht auf Schambeinentzündung). "Wir haben trotz der Ausfälle noch genügend Leute, die da einspringen können", meinte Veh und kündigte an: "Über die Aufstellung entscheiden wir morgen."

Definitiv ausfallen wird wie am vergangenen Spieltag gegen Bayer Leverkusen (1:3) Mittelfeldspieler Stefan Reinartz (Patellasehnen-Reizung). Dafür hat sich Flügelspieler Stefan Aigner, der in dieser Saison noch auf sein erstes Bundesliga-Tor wartet, von einer Erkältung erholt und kann eingesetzt werden.

Die Eintracht hat noch kein Bundesliga-Spiel gegen die derzeit um drei Punkte besseren Mainzer (17 Zähler) gewonnen - zwölfmal spielten die Hessen in den letzten 30 Jahren dort. Lediglich 1986 gelang den Frankfurtern in der 2. Runde des DFB-Pokals ein Erfolg beim FSV (1:0 n.V.).