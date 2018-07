Köln (SID) - Darmstadts Trainer Dirk Schuster erlebt im Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln eine Reise in seine Vergangenheit. Der dreimalige Nationalspieler stand von 1997 bis 1999 bei den Rheinländern unter Vertrag. Im Spiel um 20.30 Uhr gegen den FC hat Schuster aber nichts zu verschenken, die 98er wollen mit aller Macht den vierten Saisonsieg, um sich ein wenig von der Abstiegszone zu entfernen.

Der SC Freiburg will zum Auftakt des 16. Spieltages der 2. Fußball-Bundesliga seine Tabellenführung erfolgreich verteidigen. Der Bundesliga-Absteiger tritt beim FC Heidenheim an. Ebenfalls um 18.30 Uhr beginnen die Begegnungen zwischen Eintracht Braunschweig und dem VfL Bochum sowie der SpVgg Greuther Fürth und dem 1. FC Kaiserslautern.

Beim WM-Finale der Formel 1 in Abu Dhabi stehen das 1. und 2. freie Training auf dem Programm. Lewis Hamilton steht zwar als erneuter Weltmeister vor Mercedes-Kollege Nico Rosberg fest, der Engländer will die Saison aber mit seinem elften Sieg beenden. Die Suppe versalzen möchte ihm neben Rosberg auch Ferrari-Pilot Sebastian Vettel. Die beiden Trainingseinheiten beginnen um 10.00 und 14.00 Uhr.

Nach dem Sieg im Teamspringen von Klingenthal am vergangenen Wochenende peilt Weltmeister Severin Freund beim Weltcup im finnischen Kuusamo den ersten Einzelsieg an. Der Gesamtweltcup-Gewinner gehört zu den großen Favoriten. Am Samstag findet dann das zweite Einzelspringen statt. Nach der Qualifikation um 15.30 Uhr steht ab 17.00 Uhr der Wettkampf auf dem Programm.