Berlin (dpa) - Konsumkritiker rufen am internationalen Kauf-Nix-Tag Verbraucher zum Überdenken ihres Kaufverhaltens auf. Der Buy Nothing Day geht auf eine Idee des kanadischen Künstlers Ted Dave zurück. Seit 1997 wird er auch in Deutschland begangen - mit begrenzten Erfolg. Der Konsum-Fastentag am letzten Samstag im November ist hierzulande nur wenig bekannt. In den USA gilt Kauf-Nix am letzten Freitag im November. Dieser "Black Friday" nach dem Erntedankfest Thanksgiving ist einer der umsatzstärksten Tage des Jahres im Handel.

