Montréal (AFP) Die Familie des ertrunkenen syrischen Flüchtlingsjungen Ailan Kurdi hat Asyl in Kanada erhalten. Die kanadische Einwanderungsbehörde habe Ailans Onkel, dessen Frau und ihren fünf Kindern den Flüchtlingsstatus zuerkannt, sagte Tima Kurdi, die bei Vancouver lebende Tante des Jungen, in einer Reportage des Fernsehsenders CBC, die am Freitagabend gesendet werden sollte. Der Sender berichtete daraus vorab.

