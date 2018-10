Hongkong (AFP) Weil die chinesischen Behörden ihr die Reise zum Miss-World-Wettbewerb verweigern, ist eine kanadische Schönheitskönigin in Hongkong gestrandet. Die gebürtige Chinesin Anastasia Lin sagte am Freitag bei einer Pressekonferenz am Flughafen der chinesischen Sonderverwaltungszone, sie sei den Behörden offenbar wegen ihres Einsatzes für Menschenrechte ein Dorn im Auge. "Ich denke, die chinesische Regierung ist wütend auf mich, weil meine Arbeit auf diese Themen aufmerksam macht", sagte sie.

