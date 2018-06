Nairobi (AFP) Am letzten Tag seines Aufenthalts in Kenia hat Papst Franziskus in einer Armensiedlung der Hauptstadt Nairobi die "furchtbare Ungerechtigkeit" bei der Verteilung des Reichtums verurteilt. "Eigennützige Minderheiten" lebten "verschwenderisch" und klammerten sich an "Macht und Reichtum", während die "große Mehrheit" in "vernachlässigte, schmutzige und heruntergekommene" Siedlungen an den Rändern verdrängt werde, sagte das 78-jährige Kirchenoberhaupt am Freitag vor einer Menschenmenge in Kangemi, einem Slum von Nairobi.

