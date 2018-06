Hannover (dpa) - Der weltweit gefeierte Pianist Igor Levit spielt am Samstag bei einem Begegnungskonzert für Flüchtlingsfamilien in Hannover. Neuankömmlinge willkommen zu heißen, ist ein besonderes Anliegen für den 28-Jährigen, der selbst als Kind mit seinen Eltern von Russland nach Deutschland übersiedelte. Es gehe darum, den Menschen das Gefühl zu geben: "Ihr gehört dazu", sagte Levit der dpa. Bei dem Konzert im NDR Landesfunkhaus verzichten alle Musiker auf ihre Gage. Die Hälfte der Karten ging an Flüchtlingsfamilien, die mit Bussen aus ihren Unterkünften abgeholt werden.

