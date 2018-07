Den Haag (AFP) Der vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag angeklagte frühere ivorische Staatschef Laurent Gbagbo ist aus Sicht des Tribunals verhandlungsfähig. Dem 70-jährigen Ex-Präsidenten der Elfenbeinküste, dem Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Last gelegt werden, kann damit ab dem 28. Januar der Prozess gemacht werden, wie der IStGH am Freitag mitteilte. Mit Gbagbo steht dessen ehemaliger Milizchef Charles Blé Goudé vor Gericht.

