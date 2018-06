Daressalam (AFP) Weil sie mit dreistündiger Verspätung zu einer Sitzung erschienen, sind sechs Beamte in Tansania eingesperrt worden. Die Beamten seien für sechs Stunden in Gewahrsam genommen worden, schrieb die Zeitung "Uhuru" am Freitag in einem Kommentar. Dies sei Teil einer Disziplinierungskampagne der Regierung. "Am nächsten Tag sind sie zwei Stunden zu früh gekommen", hieß es in dem Kommentar, in dem diese Form der Disziplinierung befürwortet wurde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.