Paris (dpa) - Zwei Wochen nach den jüngsten Terroranschlägen hat Frankreich der Opfer der Attacken in Paris und Saint-Denis gedacht. Mehr als 1000 geladene Gäste kamen zu einer Zeremonie am Invalidendom. Im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat, die sich zu der Mordserie bekannt hatte, bricht Frankreich auch mit seiner bisherigen Politik. Außenminister Laurent Fabius deutete die Möglichkeit an, auch die Streitkräfte von Syriens Machthaber Baschar al-Assad an einem Bündnis gegen den IS zu beteiligen. Dies galt bisher als ausgeschlossen.

