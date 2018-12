Paris (dpa) - Zwei Wochen nach den Terroranschlägen von Paris gedenkt Frankreich heute der Opfer. Mehr als 1000 geladene Gäste werden am Vormittag zu einer Zeremonie am Invalidendom erwartet, darunter zahlreiche Angehörige der 130 Toten. Anlässlich der Gedenkfeier sind die französischen Bürger aufgerufen, ihre Häuser und Wohnungen mit der blau-weiß-roten Landesflagge zu schmücken. Islamistische Terroristen hatten am 13. November nahezu zeitgleich an dem Stadion "Stade de France", dem Konzertsaal "Bataclan" und mehreren Cafés und Restaurants im Osten von Paris zugeschlagen.

