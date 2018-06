Istanbul (AFP) Die Verhaftung von zwei prominenten regierungskritischen Journalisten in der Türkei hat am Freitag heftige Proteste ausgelöst. Oppositionsvertreter und Medienverbände sprachen von einem Angriff auf die Pressefreiheit. Der Chefredakteur und der Leiter des Hauptstadtbüros der regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet", Can Dündar und Erdem Gül, waren am Vorabend wegen des Verdachts auf Spionage und Geheimnisverrats in Untersuchungshaft genommen worden.

