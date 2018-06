Kampala (AFP) Papst Franziskus hat den Umgang der internationalen Gemeinschaft mit den Flüchtlingen als "Test für unsere Menschlichkeit" bezeichnet. Bei seinem Besuch in Uganda sagte Franziskus am Freitag, im Verhalten gegenüber Flüchtlingen zeige sich "unser Respekt der menschlichen Würde und besonders unsere Solidarität gegenüber unseren Brüdern und Schwestern in Not".

