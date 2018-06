Melbourne (AFP) Kurz vor dem UN-Klimagipfel in Paris sind im australischen Melbourne am Freitag zehntausende Menschen für Aktionen gegen die Erderwärmung auf die Straße gegangen. Die Polizei gab die Zahl der Demonstranten mit 40.000 an. Es handelte sich um die erste Großkundgebung in einer Reihe von mehr als 2300 Veranstaltungen, die am Wochenende in rund 150 Staaten geplant sind.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.