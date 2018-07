Washington (AFP) Die kurz vor der UN-Klimakonferenz in Paris vorliegenden nationalen Klimaschutz-Zusagen könnten die Erde laut einer Studie vor einer gefährlichen Erwärmung bewahren, wenn die Zusagen tatsächlich mit langfristigen Maßnahmen in die Tat umgesetzt werden. Wenn die nationalen Zusagen, die sogenannten INDC, bis zum Jahr 2030 umgesetzt und danach noch aufgestockt würden, "werden wir eine viel bessere Chance haben, eine extreme Erwärmung zu verhindern und den Temperaturanstieg unter zwei Grad zu halten", erklärte der Hauptautor der am Donnerstag in der Fachzeitschrift "Science" veröffentlichten Studie, Gokul Iyer.

