Los Angeles (AFP) Nach einer Schießerei in einer Abtreibungsklinik im US-Bundesstaat Colorado hat die Polizei einen bewaffneten Mann festgenommen. "Der Verdächtige ist in Gewahrsam", sagte der Bürgermeister von Colorado Springs, John Suthers, am Freitag (Ortszeit) vor Journalisten. Damit sei die Lage unter Kontrolle, eine Gefahr für die Bürger von Colorado Springs bestehe nicht mehr. Allerdings müsse nun ein riesiger Tatort untersucht werden, fügte Suthers hinzu.

