Istanbul (AFP) Vor dem EU-Türkei-Gipfel zur Flüchtlingskrise am Sonntag haben zwei in der Türkei verhaftete Redakteure der regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet" von EU-Spitzenpolitikern ein klares Bekenntnis zur Presse- und Meinungsfreiheit gefordert. In Schreiben an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Frankreichs Staatschef François Hollande und den britischen Premierminister David Cameron riefen der "Cumhuriyet"-Chefredakteur Can Dündar und der Leiters des Hauptstadtbüros, Erdem Gül, die Europäische Unuion auf, für einen gemeinsamen Flüchtlingsaktionsplan mit Ankara nicht ihre Werte zu verraten.

