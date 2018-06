Berlin (AFP) Der Weltklimagipfel in Paris muss sich nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf einen verbindlichen Mechanismus zur Überprüfung der Klimaschutzbemühungen einigen. Viele Staaten hätten bereits nationale Ziele zur Minderung klimaschädlicher Emissionen formuliert, womit sich das globale Ziel der Zwei-Grad-Begrenzung aber nicht erreichen lasse, sagte Merkel in einem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast.

