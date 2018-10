Valletta (AFP) Kurz vor der UN-Klimakonferenz in Paris hat Frankreichs Staatschef François Hollande davor gewarnt, dass schon wenige Staaten ein ehrgeiziges globales Klimaschutzabkommen verhindern könnten. Bei der Konferenz mit 195 Teilnehmerstaaten sei eine umfassende Vereinbarung notwendig, sagte Hollande am Freitag bei einer Pressekonferenz beim Gipfeltreffen der Commonwealth-Staatschefs in Maltas Hauptstadt Valletta. "Und es bedarf nur weniger Länder - weil sie nicht genügend Garantien erhalten haben, weil sie immer noch denken, dass bestimmte Verpflichtungen ihre Entwicklung behindern - um den Prozess zu blockieren."

