Ottawa (AFP) Kurz vor der UN-Klimakonferenz hat Kanada angekündigt, seine Hilfen für Klimaschutzprojekte in armen Ländern zu verdoppeln. Sein Land werde in einem Zeitraum von fünf Jahren fast zwei Milliarden US-Dollar (1,9 Milliarden Euro) für solche Projekte bereitstellen, ließ der neue kanadische Premierminister Justin Trudeau am Freitag in Ottawa erklären. Kanada fühle sich zu "ehrgeizigem Handeln" im Kampf gegen die Erderwärmung verpflichtet und richte dabei sein Augenmerk auf die wirtschaftlichen Chancen von Investitionen in den Umweltschutz.

