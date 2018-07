Colorado Springs (dpa) - Nach stundenlangem Nervenkrieg in einer US-Abtreibungsklinik hat sich ein dort verschanzter Mann der Polizei ergeben. Bei einem Feuergefecht mit Beamten des noch Unbekannten starben nach Polizeiangaben drei Menschen, darunter ein Polizist. Neun weitere Menschen wurden verletzt. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Zahlreiche nahe gelegene Läden wurden abgeriegelt, Personal und Kunden aufgerufen, sich möglichst in fensterlosen Räumen in Sicherheit zu bringen, wie der Sender CNN berichtete. Viele von ihnen mussten in den Geschäften ausharren, bis der Mann gefasst war.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.