Bamako (AFP) Bei einem Raketenangriff auf ein Lager von UN-Blauhelmsoldaten im Nordosten von Mali sind am Samstag zwei Soldaten aus Guinea und ein ziviler UN-Mitarbeiter aus Burkina Faso getötet worden. Nach Angaben der UN-Mission in Mali (Minusma) wurden bei dem Angriff auf das Lager in Kidal außerdem 20 Menschen verletzt, vier von ihnen schwer. Der UN-Sicherheitsrat verurteilte die Attacke einstimmig.

