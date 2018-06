Bamako (AFP) Nach der Festnahme von zwei Verdächtigen im Zusammenhang mit der blutigen Geiselnahme in einem Hotel in Mali hat die Polizei Fotos und die Namen der beiden Männer veröffentlicht. Bilder von Adama M. und Seidou D. wurden am Freitag an einige Journalisten verteilt, darunter ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP. Es handelt sich demnach um zwei schwarze Männer. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen haben beide die malische Staatsbürgerschaft und wurden 1983 geboren. Nach Angaben der malischen Behörden werden die Ermittler von kriminologischen Experten der UNO aus Frankreich, Belgien und Kanada unterstützt.

