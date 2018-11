Skopje (AFP) Mazedonien hat mit dem Bau eines Zauns an der Grenze zu Griechenland begonnen. Die Armee setzte schweres Gerät ein, um die 2,5 Meter hohe Absperrung bei Gevgelija schrittweise aufzustellen, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP am Samstag berichtete. Angaben über die genauen künftigen Ausmaße der Barriere wurden nicht gemacht. Skopje will mit dem Zaun den Flüchtlingsandrang nahe der Grenzstadt besser steuern und illegale Grenzübertritte verhindern.

