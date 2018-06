Mexiko-Stadt (AFP) Im Süden Mexikos sind die Leichen von acht Männern mit durchschnittenen Kehlen gefunden worden. Die Opfer seien an Händen und Füßen gefesselt gewesen, erklärte der Vize-Polizeichef der Region Cuenca del Papaloapan im Bundesstaat Oaxaca, Juan Mateo Rodríguez. Einige der Leichen wurden demnach in einem abgestellten Lieferwagen entdeckt, die übrigen in der Nähe des Fahrzeugs.

