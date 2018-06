Moskau (AFP) Als Reaktion auf den Abschuss eines russischen Kampfflugzeuges durch die türkische Luftwaffe hat Moskau am Samstag Wirtschaftssanktionen gegen die Türkei beschlossen. Der russische Präsident Wladimir Putin unterzeichnete ein entsprechendes von der Regierung vorbereitetes Dekret. In dem vom Kreml veröffentlichten heißt es, die Maßnahmen sollten die nationale Sicherheit und den Schutz der Bürger gewährleisten. Dazu gehören das Verbot von Charterflügen zwischen Russland und der Türkei sowie das Verbot für russische Unternehmer, türkische Beschäftigte einzustellen. Bereits am Freitag hatte der russische Außenminister Sergej Lawrow angekündigt, dass die Visumspflicht für Türken zum 1. Januar wieder eingeführt werde.

