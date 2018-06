Breitenbrunn (dpa) - In Bayern sind bei einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Zug vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Bus am Freitagabend an einem Bahnübergang in Breitenbrunn mit dem Zug zusammengeprallt.

Die 60 Jahre alte Busfahrerin erlitt schwere Verletzungen und kam in eine Spezialklinik. Drei Menschen im Zug und im Bus wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen und Gleisen entstand ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro.

Wie es zu dem Unfall gekommen war, blieb zunächst unklar: Ein Gutachter untersuchte den Unglücksort, machte aber noch keine Angaben zur Unfallursache. Die verletzte Busfahrerin konnte vorerst nicht vernommen werden.