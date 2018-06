Washington (AFP) Die jüngste tödliche Schießerei in den USA hat Präsident Barack Obama einmal mehr zum Anlass genommen, die in seinem Land bestehenden Waffengesetze zu kritisieren. "Wir müssen etwas tun hinsichtlich des Zugangs zu Kriegswaffen in unseren Straßen für Menschen, die damit nichts zu schaffen haben", erklärte Obama am Samstag in Washington. "Es reicht", hob Obama in seiner Erklärung hervor.

