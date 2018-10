Düsseldorf (dpa) - Schwergewichtler Wladimir Klitschko ist die Titel der drei großen Welt-Boxverbände IBF, WBO und WBA los. Der 39 Jahre alte Ukrainer wurde überraschend von dem 12 Jahre jüngeren Briten Tyson Fury entthront. Vor rund 45 000 Zuschauern in der Düsseldorfer Esprit-Arena kassierte der haushohe Favorit in der Nacht nach zwölf Runden eine einstimmige Punktniederlage. Klitschko, der vor dem Kampf auf eine über elfjährige Ära zurückblickte, in der er nicht bezwungen wurde, verlor seine 19. Titelverteidigung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.