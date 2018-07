Köln (AFP) Die Bundesregierung will nach den Worten von Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) trotz Schwierigkeiten den Ausstoß von Treibhausgasen bis zum Jahr 2020 um 40 Prozent unter den Stand von 1990 senken. "Unser Ziel ist bestätigt", sagte Hendricks am Sonntag dem Deutschlandfunk vor Beginn des Klimagipfels in Paris. Hier und da müsse noch nachgebessert werden, räumte die Ministerin ein. Mehr Anstrengungen seien etwa bei der Förderung der Elektromobilität und auch beim Lkw-Verkehr notwendig.

