Berlin (AFP) "Danke und auf Wiedersehen": Mit diesen Worten hat sich Günther Jauch am Sonntagabend nach viereinhalb Jahren als Talkmaster der ARD von seinem Publikum verabschiedet. In der letzten Ausgabe der an den Zuschauerzahlen gemessen erfolgreichsten Talkshow in Deutschland führte Jauch ein Einzelinterview mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU).

