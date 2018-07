Brüssel (AFP) Neuer Schwung für die Beitrittsverhandlungen, Visa-Erleichterungen und drei Milliarden Euro für Flüchtlinge in der Türkei: Auf einem Sondergipfel hat die EU der Türkei am Sonntag weitreichende Zugeständnisse gemacht, worauf beide Seiten einen gemeinsamen Aktionsplan in der Flüchtlingskrise in Kraft setzten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) führte am Rande mit einigen EU-Ländern Gespräche über die mögliche Aufnahme von in der Türkei lebenden Flüchtlingen.

