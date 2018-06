Berlin (AFP) Vor der UN-Klimakonferenz in Paris hat der Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber vor den katastrophalen Folgen der Erderwärmung gewarnt. "Der Klimawandel ist wie ein Asteroideneinschlag in Super-Zeitlupe. Und deshalb ist er eine riesige psychologische Herausforderung: Wir verdrängen ihn wegen seiner Langsamkeit", sagte der Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung der "Bild am Sonntag".

