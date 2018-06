Berlin (dpa) - Eine Massenschlägerei in einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin hat einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. "Wir haben sieben Bewohner ins Krankenhaus gebracht", sagte ein Sprecher der Feuerwehr am frühen Morgen. Auslöser der Schlägerei war ein Streit, der schnell eskalierte. "Dabei gingen die Kontrahenten auch mit Feuerlöschern aufeinander los", sagte ein Polizeisprecher. Durch die Gewalt und die Schaumwolke sei es zu einer Panik gekommen. Viele Menschen flüchteten ins Freie. Etwa die Hälfte der rund 1000 Bewohner wartete vor dem Gebäude in der Kälte, bis sich die Lage beruhigte.

