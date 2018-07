Berlin (dpa) - Der frühere Weltklasse-Tennisprofi Boris Becker hat Franz Beckenbauer in der Affäre um die Vergabe der Fußball-WM 2006 in Schutz genommen. "Ich verehre den Franz sehr. Er hat Unglaubliches für Deutschland geleistet. Das sollte man jetzt bitte nicht vergessen", sagte der dreimalige Wimbledon-Sieger der "Welt am Sonntag". Der Kaiser habe "sicherlich einen Fehler gemacht, vielleicht auch zwei", räumte Becker ein, aber in der Hitze der WM-Vergabe hätten "wahrscheinlich viele Leute ähnlich gehandelt, die sich jetzt alle verstecken".

