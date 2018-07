Bremen (SID) - Pierre-Michel Lasogga ging erst voran und dann unter großen Schmerzen vom Feld. 25 Minuten lang war der bullige Angreifer beim 3:1-Erfolg des Hamburger SV bei Erzrivale Werder Bremen der auffälligste Spieler auf dem Platz, ehe er sich in einem Zweikampf mit Zlatko Junuzovic die Schulter auskugelte. Der 23-Jährige musste verletzt ausgewechselt werden - nun droht ihm sogar eine Operation.

"Leider konnte der Mannschaftsarzt die Schulter diesmal nicht mehr wieder einrenken. Die Schmerzen waren zu groß", sagte HSV-Coach Bruno Labbadia nach der nächsten Hiobsbotschaft für seine ohnehin vom Verletzungspech gebeutelte Mannschaft: "Er musste direkt ins Krankenhaus. Es ist unheimlich bitter für uns, dass jetzt der nächste Leistungsträger lange ausfällt."

Labbadia prognostizierte für den mit sechs Saisontreffern torgefährlichsten Hamburger gleich einmal eine Pause von "einigen Monaten". Schon im Mai hatte sich Lasogga im Saisonfinale gleich zweimal an der Schulter verletzt und daraufhin lange um seinen Einsatz in der Relegation gebangt. Damals wurde der Torjäger allerdings doch noch rechtzeitig fit und bewies gegen den Karlsruher SC, warum er als emotionaler Anführer so wichtig für das Team ist.