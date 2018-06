Sinsheim (SID) - Für Nadiem Amiri war der Weg zum Premierentor in der Fußball-Bundesliga alles andere als schmerzfrei. "Ich habe gemerkt, dass die Wade zumacht. Deshalb wurde ich in der Pause genadelt - also akupunktiert", sagte der U19-Nationalspieler in Diensten von 1899 Hoffenheim nach dem 3:3 (2:1) gegen Borussia Mönchengladbach: "Aber man muss den Schweinehund halt überwinden."

Und das tat der in Ludwigshafen geborene Deutsch-Afghane. Nur zwei Minuten nach dem Seitenwechsel traf der Offensivspieler, der im ersten Durchgang die Hoffenheimer Tore von Steven Zuber (11.) und Eugen Polanski (34.) vorbereitet hatte, zum ersten Mal in der Eliteklasse. Ohne Amiri hätte der Kraichgauer Krisenklub am Samstag ganz sicher die nächste Pleite kassiert.

"Ich hoffe es", antwortete Amiri dennoch bescheiden auf die Frage, ob er in seinem zwölften Bundesligaspiel den Durchbruch geschafft hat: "Es kann aber sein, dass ich am nächsten Wochenende wieder auf der Bank sitze. Ich bin noch jung, ich muss noch lernen."

Dass Amiri am Samstag beim FC Ingolstadt nicht zur Startelf gehört, ist nach dem Sonderlob von Trainer Huub Stevens allerdings unwahrscheinlich: "Der Junge gibt seine Antworten", äußerte der Coach: "Und wenn er seine Antworten so gibt, muss man zufrieden sein."