Jerusalem (AFP) Ein russisches Militärflugzeug ist nach Angaben des israelischen Verteidigungsministers unlängst aus Syrien kommend kurz in den von Israel beanspruchten Luftraum über den Golanhöhen eingedrungen. "Eine russische Maschine war eine Meile (rund 1,6 Kilometer) weit in unseren Luftraum eingedrungen, aber alles konnte sofort geregelt werden und das Flugzeug drehte Richtung Syrien ab", sagte Mosche Jaalon am Sonntag im staatlichen Radio. "Offenbar handelte es sich um einen Navigationsfehler des Piloten, der entlang der Golanhöhen flog."

