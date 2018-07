Rom (AFP) Bei einem bewaffneten Raubüberfall in Kenia ist eine italienische Ärztin und Mitarbeiterin einer Hilfsorganisation getötet worden. Ihre Eltern sowie ein weiteres Familienmitglied seien verletzt worden, teilte das italienische Außenministerium am Sonntag mit. Zu dem Gewaltakt kam es am Samstag in dem Dorf Mijomboni etwa 60 Kilometer nördlich der Hafenstadt Mombasa.

