Aden (AFP) Bei Kämpfen zwischen Rebellen und regierungstreuen Truppen im Jemen sind am Sonntag nach Angaben aus Armeekreisen mindestens 20 Kämpfer getötet worden. In der südlichen Provinz Dhaleh wurden demnach mindestens zwölf Huthi-Rebellen und vier Kämpfer der regierungstreuen Truppen getötet. In der östlich der Hauptstadt Sanaa gelegenen Provinz Marib gab es den Angaben zufolge acht Tote unter den schiitischen Huthi-Rebellen, als die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition Angriffe auf deren Fahrzeuge flog.

