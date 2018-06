Mariupol (dpa) - Fünf Wochen nach der Kommunalwahl in der Ukraine haben die Städte Mariupol und Krasnoarmiisk die Abstimmung nachgeholt. In den beiden Orten nahe der Front zwischen ukrainischem Militär und prorussischen Separatisten war die Wahl vor einem Monat wegen fehlender Stimmzettel ausgefallen. Die Beteiligung lag jeweils bei rund 25 Prozent. Zur Wahl stehen die Bürgermeister und insgesamt 90 Abgeordnete für die Stadträte. Als Favoriten gelten der Zentralmacht in Kiew gegenüber oppositionell eingestellte Kandidaten.

