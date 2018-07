Mexiko-Stadt (AFP) Beatlemania in Mexiko: Für einen Rekordversuch haben sich fast 300 Menschen in Mexiko-Stadt als John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr verkleidet. In einem Park in trafen sich 294 Fans der britischen Band in bunten Uniformen, wie sie die Beatles auf dem Cover ihres legendären Albums "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" trugen. Einige hatten sich falsche Bärte angeklebt, andere trugen eine John-Lennon-Sonnenbrille.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.