2011 schaffte es Max Giesinger bei "The Voice Of Germany" bis ins Finale. Drei Jahre später finanzierte er per Crowdfunding sein Debütalbum "Laufen Lernen". Zuletzt unterstützte der 27-jährige Karlsruher Johannes Oerding auf dessen Tour als Support. Jetzt folgt die eigene "In Balance Tour". Dabei wird es auch ganz neue Songs zu hören geben, aus seinem zweiten Album, das 2016 erscheint. Los geht's am 14. Dezember in Berlin, dann folgen Hamburg (15.), Köln (16.), Frankfurt (17.), Stuttgart (18.), München (19.), Karlsruhe (27.)

http://kj.de/artist/4340/Max_Giesinger___Band.html