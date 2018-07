Bayern kurz vor der Herbstmeisterschaft

Berlin (dpa) - Fußball-Rekordmeister FC Bayern München steht kurz vor der Herbstmeisterschaft. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola gewann am Samstag gegen Hertha BSC mit 2:0 und wäre vorzeitig Herbst-Champion, wenn Borussia Dortmund am Sonntag gegen den VfB Stuttgart nicht gewinnt. Der Hamburger SV siegte im Nordderby bei Werder Bremen mit 3:1 und rückte auf einen Europa-League-Startplatz vor. Dank des 3:3 von Mönchengladbach in Hoffenheim bleibt Borussia- Trainer André Schubert auch in seinem neunten Liga-Spiel ungeschlagen. Hannover 96 setzte sich mit 4:0 gegen Aufsteiger FC Ingolstadt durch, Mainz gewann 2:1 gegen Eintracht Frankfurt.

Dresden verpasst Sieg in Spitzenspiel

Leipzig (dpa) - Die SG Dynamo Dresden hat es verpasst, sich in der 3. Fußball-Liga weiter von den Verfolgern abzusetzen. Der Spitzenreiter kam im Top-Spiel des 18. Spieltages am Samstag vor eigenem Publikum nicht über ein 0:0 gegen den Tabellendritten Preußen Münster hinaus. Auch die SG Sonnenhof Großaspach versäumte es, näher an die Dresdner heranzurücken. Durch einen Gegentreffer in der 89. Minute von Steven Rupprecht musste der Tabellenzweite mit einem 2:2 (1:1) beim SV Wehen Wiesbaden zufrieden sein.

Schweinsteiger köpft ManUnited zum Punktgewinn in Leicester

Leicester (dpa) - Bastian Schweinsteiger hat mit seinem ersten Treffer in der englischen Premier League Manchester United zu einem Punktgewinn beim Überraschungsclub Leicester City geköpft. Der Fußball-Weltmeister sorgte am Samstag im Anschluss einer Ecke in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit für den 1:1-Ausgleich. Zuvor brachte Jamie Vardy die Gastgeber mit seinem 14. Saisontreffer in Führung (24. Minute). Der 28-Jährige traf damit in elf Ligaspielen hintereinander und ist nun alleiniger Rekordhalter. United rutschte nach dem Unentschieden auf Rang drei ab, Leicester steht punktgleich mit Spitzenreiter Manchester City auf Platz zwei.

Traumsturm beschert FC Barcelona den sechsten Sieg in Serie

Barcelona (dpa) - Der Traumsturm Neymar, Luis Suárez und Lionel Messi hat Champions-League-Sieger FC Barcelona den sechsten Liga-Sieg in Serie beschert. Der Brasilianer Neymar war beim 4:0 (2:0) gegen Real Sociedad San Sebastian zweimal erfolgreich (22. und 53.), Suárez (42.) und Messi (90.) steuerten am Samstag jeweils ein Tor bei. Die Katalanen, die seit dem 1:2 beim FC Sevilla am 3. Oktober alle Spiele gewannen, weisen damit 33 Punkte an der Tabellenspitze auf.

Briten dicht vor Davis-Cup-Titel

Gent (dpa) - Die britischen Tennis-Herren mit dem Weltranglisten-Zweiten Andy Murray stehen dicht vor ihrem ersten Davis-Cup-Titel seit 1936. Der Olympiasieger gewann am Samstag mit seinem älteren Bruder Jamie das Doppel gegen David Goffin und Steve Darcis mit 6:4, 4:6, 6:3, 6:2. Damit ging Großbritannien im Endspiel in Belgien 2:1 in Führung. Auf dem Sandplatz in der Flanders Expo in Gent kann Andy Murray am Sonntag im Duell der Spitzenspieler gegen Goffin bereits für die Entscheidung sorgen.

Deutsche Handball-Frauen verlieren letzten WM-Test

Umag (dpa) - Die deutschen Handballerinnen haben ihren letzten WM-Test verloren. Eine Woche vor dem Auftaktspiel bei der Weltmeisterschaft in Dänemark unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Jakob Vestergaard am Samstag im kroatischen Umag dem Gastgeber mit 24:27 (17:13). Nach einer starken ersten Hälfte hatte die Auswahl des Deutschen Handballbundes noch geführt, dann aber nach dem Wechsel den Faden verloren. Beste deutsche Spielerinnen waren Katja Kramarczyk im Tor und Susann Müller mit fünf Treffern.

Kieler Handballer in der Champions League nur 23:23 in Celje

Celje (dpa) - Der THW Kiel hat nach zuletzt zwei Niederlagen in der Handball-Champions-League zumindest wieder gepunktet. Der deutsche Meister erreichte am Samstag beim slowenischen Titelträger Celje Pivovarna Lasko ein 23:23 (14:14). Mit 9:9 Punkten bleibt der THW, der in Rune Dahmke (5) seinen besten Werfer hatte, Tabellenvierter, hat aber weiter Boden auf die Spitzengruppe verloren. Für Celje warfen Blaz Janc und Sime Ivic je vier Tore. Den Punkt sicherte Linksaußen Dahmke 22 Sekunden vor dem Abpfiff.

SC Magdeburg in Europacup-Gruppenphase

Nagyatad (dpa) - Der SC Magdeburg ist hat mit großer Mühe als zweiter Handball-Bundesligist nach Frisch Auf Göppingen die Gruppenphase im EHF-Pokal erreicht. Eine Woche nach dem 42:37 im Europacup-Hinspiel vergab das Team von Trainer Geir Sveinsson eine Vier-Tore-Führung und verlor am Samstag in Ungarn bei Csurgoi KK mit 23:24 (10:10). Vor rund 1000 Zuschauern war Torhüter Dario Quenstedt bester Spieler des SC Magdeburg. Die Gruppenauslosung findet am Dienstag statt.

Schaffelhuber, Kreiter und Rollstuhl-Basketballerinnen geehrt

Köln (dpa) - Die fünfmalige Paralympicssiegerin Anna Schaffelhuber ist zum vierten Mal zur "Behindertensportlerin des Jahres" gewählt worden. Die 22-jährige Monoskifahrerin erhielt bei der Wahl die meisten Stimmen und setzte sich nach 2011 sowie 2013 und 2014 erneut durch. Bei einem Festakt mit rund 400 Gästen im Deutschen Sport & Olympia Museum in Köln wurden am Samstagabend neben Schaffelhuber auch Monoskifahrer Georg Kreiter und die Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft der Damen geehrt.

Svindal gewinnt Abfahrt in Lake Louise

Lake Louise (dpa) - Fast 100 Wochen nach seinem letzten Weltcup-Sieg hat Aksel Lund Svindal das Abfahrtstrennen in Lake Louise gewonnen. Im ersten Speedrennen der Saison war der Norweger am Samstag in Kanada 0,01 Sekunden schneller als Peter Fill aus dem italienischen Team. Der Amerikaner Travis Ganong kam auf Rang drei. Thomas Dreßen gelang mit Platz 23 das beste Resultat der deutschen Skirennfahrer.

Weltmeister Friedrich gewinnt Zweierbob-Weltcup vor Melbardis

Altenberg (dpa) - Weltmeister Francesco Friedrich hat den Zweierbob-Weltcup-Auftakt in Altenberg gewonnen. Im Finallauf am Samstag fing er mit Anschieber Thorsten Margis den bis dahin führenden Letten Oskars Melbardis noch ab und gewann mit 0,46 Sekunden Vorsprung. Dritter wurde der Südkoreaner Yunjong Won vor den gemeinsam auf Rang vier eingefahrenen Nico Walther/Christian Poser und Maximilian Arndt/Kevin Kuske.

Skisprung-Weltcup in Kuusamo abgesagt

Kuusamo (dpa) - Der Skisprung-Weltcup im finnischen Kuusamo ist abgesagt worden. Starke und ständig wechselnde Winde bis zu acht Meter pro Sekunde, dazu Wasser in der Anlaufspur ließen keinen regulären Wettkampf am Samstag zu. Mehrfach musste unterbrochen werden, ehe schließlich vier Stunden nach Wettkampfbeginn die Jury die Entscheidung zum Abbruch traf. Bis dato waren 43 von 64 Springern in die Anlaufspur gegangen.