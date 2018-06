Riad (AFP) Erstmals sind in Saudi-Arabien am Sonntag Frauen zum Wahlkampf angetreten: Rund 900 Kandidatinnen bewerben sich um die Sitze in insgesamt 284 Gemeinderäten, über die am 12. Dezember in landesweiten Kommunalwahlen entschieden wird. Es handelt sich um eine Premiere in dem ultrakonservativen Königreich, in dem Frauen zahlreichen Beschränkungen wie etwa einem Fahrverbot unterliegen.

