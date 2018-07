London (dpa) - Terroranschläge wie in Paris sind nach Darstellung des britischen Verteidigungsministers auch in Großbritannien jederzeit möglich. Was in Paris und Brüssel passiert sei, könne leicht auch in London passieren, sagte Michael Fallon dem "Sunday Telegraph". Das Risiko sei "extrem hoch", ein Angriff "sehr wahrscheinlich". Fallon trommelt für Zustimmung zu britischen Luftangriffen auf die Terrormiliz IS in Syrien. Bereits kommende Woche könnte das Parlament über den Vorstoß der konservativen Regierung abstimmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.