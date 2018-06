Kiew (AFP) In der ostukrainischen Hafenstadt Mariupol, der letzten größeren Stadt in der Konfliktregion unter Kiews Kontrolle, ist am Sonntag die im Oktober kurzfristig abgesagte Kommunalwahl nachgeholt worden. Nach Angaben der örtlichen Wahlkommission verlief die Abstimmung ohne größere Probleme, sämtliche Wahllokale waren geöffnet. In den übrigen Städten und Gemeinden - außer in den Rebellengebieten im Osten - hatten die Kommunalwahlen am 25. Oktober und 15. November in zwei Durchgängen stattgefunden.

