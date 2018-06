Cottbus (dpa) - Bei einem Zusammenstoß mit einer Regionalbahn ist eine Autofahrerin nahe Uebigau in Brandenburg getötet worden. Der Zug rammte den Wagen der 30-Jährigen an einem Bahnübergang mit Halbschranke und schleifte ihn laut Polizei mehrere hundert Meter mit. Die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt. Sie starb noch am Unfallort. Die 43 Reisenden im Regionalexpress Falkenberg-Cottbus blieben unverletzt. Zur genauen Unfallursache gibt es zunächst keine Erkenntnisse. Der Wagen wurde sichergestellt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.