Bangui (AFP) Auf der letzten Etappe seiner Afrika-Reise hat Papst Franziskus am Sonntag die Menschen in der krisengeschüttelten Zentralafrikanischen Republik zur Einheit aufgerufen. Franziskus äußerte in der Hauptstadt Bangui die Hoffnung, dass nach den für Ende Dezember geplanten Wahlen "eine neue Etappe" in dem von ethnischen und religiösen Konflikten geplagten Land beginnen könne. Übergangspräsidentin Catherine Samba-Panza bat den Papst um "Vergebung" für die Gewalt in ihrem Land.

